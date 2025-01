L’action d’Apple a chuté de 4,37% pour atteindre 219,93 dollars, marquant ainsi son plus bas niveau en deux mois. Cette baisse a entraîné une réduction de la capitalisation boursière d’Apple, qui est désormais inférieure à celle de Nvidia, devenant ainsi la deuxième entreprise la plus valorisée au monde. À l’heure actuelle, Apple affiche une capitalisation de 3 320 milliards de dollars, contre 3 400 milliards de dollars pour Nvidia.

Des ventes d’iPhone en déclin

Cette chute de l’action intervient notamment après que Jefferies a revu sa note sur Apple, passant de « hold » (garder) à « underperform » (sous-performe). La société de courtage a également abaissé son objectif de prix, de 211,84 dollars à 200,75 dollars. Parmi les 47 analystes qui couvrent l’action, Jefferies fait partie des quatre à recommander de vendre l’action, signalant ainsi un sentiment de prudence sur les perspectives d’Apple à court terme.

Le marché des smartphones semble particulièrement difficile pour Apple et Samsung, avec une baisse des ventes observée au cours du trimestre de décembre. Cette tendance s’explique en partie par la concurrence accrue des entreprises chinoises, comme Xiaomi, qui gagnent du terrain à l’échelle mondiale. En outre, l’absence de capacités d’intelligence artificielle sur les derniers iPhone vendus en Chine, où Apple Intelligence et ChatGPT ne sont pas disponibles, limite la compétitivité d’Apple face à des modèles proposant des technologies similaires.

Jefferies indique également que la faiblesse des ventes de l’iPhone et la morosité générale du marché de l’électronique grand public sont plus graves que prévu. De plus, il semble peu probable qu’une adoption massive de l’IA relance rapidement la demande, ce qui pourrait retarder un cycle de mise à niveau notable des produits Apple dans un avenir proche.