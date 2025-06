En plus de la bêta d’iOS 26 sur iPhone et iPadOS 26 sur iPad, ainsi que celle de macOS Tahoe sur Mac, Apple propose au téléchargement la première version de watchOS 26 (build 23R5280m) sur Apple Watch, de tvOS 26 (build 23J5279m) sur Apple TV et de visionOS 26 (build 23M5263m) sur Apple Vision Pro. Cela concerne les développeurs pour le moment.

Première bêta pour watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26

La bêta 1 de watchOS 26 est disponible dès maintenant au téléchargement. Voici les Apple Watch qui peuvent l’installer :

Apple Watch SE (2e generation)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Ainsi, toutes les Apple Watch déjà compatibles avec watchOS 11 seraient en mesure d’installer watchOS 26. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Si vous avez la configuration pour recevoir les bêtas des développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la bêta de watchOS 26.

En ce concerne l’Apple TV, il y a la bêta 1 de tvOS 26. Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. tvOS 18 va apparaître, vous pourrez lancer le téléchargement.

Enfin, la bêta 1 de visionOS 26 est également disponible pour le Vision Pro.