Après l’iPhone, les utilisateurs d’iPad en Europe peuvent désormais télécharger l’Epic Games Store comme boutique d’applications alternative à l’App Store d’Apple. Il est ainsi possible de jouer à Fortnite et d’autres jeux comme Fall Guys.

Disponibilité de l’Epic Games Store sur iPad

Le support de l’Epic Games Store sur iPad est possible avec la mise à jour iPadOS 18, disponible depuis hier. En effet, la Commission européenne a estimé que l’iPad devait respecter le DMA, à l’instar de l’iPhone. Et le DMA, qui est propre aux pays de l’Union européenne, impose davantage de concurrence. Dans le cas d’iOS et d’iPadOS, cela implique notamment l’ouverture à d’autres boutiques d’applications tierces.

Que retrouve-t-on sur l’Epic Games Store depuis iOS ? Il y a trois jeux actuellement : Fortnite, Fall Guys et Rocket League Sideswipe. D’autres titres seront disponibles à l’avenir.

Where can I get the Epic Games Store in the European Union? ✅ PC

✅ Mac

✅ Android

✅ iPhone

✅ and now…iPad! 🥳 Download iPadOS 18 and install now: https://t.co/u1wKQ9bxks pic.twitter.com/ArCdcddGVl — Epic Games Store (@EpicGames) September 16, 2024

L’installation de l’Epic Games Store nécessite quelques étapes. Nous avons un tutoriel détaillé disponible sur cet article dédié. La procédure montre l’installation sur iPhone, mais elle est identique sur iPad. Vous pouvez donc la suivre si vous avez une tablette.

Est-ce gratuit ? Absolument, il n’y a rien à payer. Apple impose toujours sa taxe Core Technology Fee de 0,50€ pour l’installation des applications et jeux depuis une boutique tierce. Mais ce n’est pas vous qui la payez : c’est le développeur (Epic Games en l’occurrence).