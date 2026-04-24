L’iPhone 18 standard va monter en gamme au niveau de la mémoire vive et embarquer 12 Go de RAM. L’information avait déjà circulé et elle se confirme une nouvelle fois aujourd’hui.

12 Go de RAM pour tous les iPhone 18

Les premières informations pour 12 Go de RAM sur l’iPhone 18 standard ont vu le jour à l’automne avec une fuite de l’analyste Ming-Chi Kuo et du média coréen The Bell. Puis en janvier, l’analyste Jeff Pu a fait savoir que toute la gamme aurait 12 Go de RAM, à savoir les iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra (pliable).

Aujourd’hui, c’est au tour de l’analyste Dan Nystedt d’évoquer les 12 Go de RAM sur l’iPhone 18 standard. Il avait auparavant annoncé que la puce A20, qui équipera le prochain smartphone d’Apple, aura un processus de gravure en 2 nm.

En résumé, voici la gamme actuelle :

iPhone 17 : 8 Go de RAM

iPhone 17 Pro : 12 Go de RAM

iPhone 17 Pro Max : 12 Go de RAM

iPhone Air : 12 Go de RAM

Et voici la prochaine génération :

iPhone 18 : 12 Go de RAM

iPhone 18 Pro : 12 Go de RAM

iPhone 18 Pro Max : 12 Go de RAM

iPhone Ultra : 12 Go de RAM

Apple annoncera les iPhone 18 Pro et iPhone Ultra en septembre. En revanche, l’iPhone 18 attendra le début de 2027 selon les fuites. Apple changerait en effet son calendrier cette fois-ci.