Apple prépare une refonte profonde de Siri sur iOS 27 avec une interface qui sera sombre, une application dédiée, une présence dans la Dynamic Island et de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. L’assistant va se rapprocher d’un assistant IA façon ChatGPT.

Une interface sombre pour le nouveau Siri

Lors de l’activation de Siri IA sur iOS 27, une animation en forme de pilule apparaîtra dans la Dynamic Island de l’iPhone, tandis qu’un indicateur lumineux signalera la phase de recherche pendant la réponse. Les résultats s’afficheront dans un espace translucide avec la possibilité d’ouvrir l’interface de conversation par un simple geste vers le bas.

L’habillage suivra une direction nettement plus sombre. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’interface n’aura pas de mode clair au lancement et plusieurs éléments reposeront sur un fond noir avec un curseur clignotant coloré. Les tons retenus, entre rose, bleu foncé, violet et orange, reprendraient la palette visible dans le visuel de la WWDC 2026 (ci-dessus), avec des nuances plus douces que l’animation actuelle de Siri.

Gemini comme moteur de Siri sur iOS 27

Aussi, le changement le plus important ne se verra pas d’abord dans l’interface, mais dans l’ambition de l’assistant. Apple prévoit de revoir Siri de fond en comble pour lui permettre d’en faire nettement plus qu’aujourd’hui. Cette montée en puissance passera par les modèles Gemini de Google, choisis après l’échec des modèles internes d’Apple à atteindre le niveau attendu.

Ce choix technique redéfinit la place de Siri sur iOS 27. L’assistant ne se limitera plus à une commande ponctuelle ou à une réponse rapide, mais s’orientera vers des échanges continus avec des capacités de chatbot. Apple prépare pour cela une application Siri autonome, conçue pour faire durer la conversation dans un cadre proche des interfaces déjà popularisées par ChatGPT, Gemini, Claude et les autres applications de chatbots IA.

L’intégration système suivra la même logique. Un balayage depuis le haut de l’écran ouvrira une recherche globale avec une barre « Rechercher ou demande », pensée pour taper ou dicter une demande à Siri.

Apple présentera iOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 le 8 juin.