Pour éviter que la keynote de la WWDC 2026 ne déclenche involontairement Siri sur les appareils des spectateurs, Apple a discrètement supprimé plusieurs bandes de fréquences audio à chaque mention du nom de l’assistant vocal. Autant dire que c’était nécessaire, sachant que le mot Siri a été prononcé 101 fois. En comparaison, il fut prononcé seulement deux fois lors la WWDC 2025.

L’astuce pour ne pas activer Siri chez tout le monde

Une capture d’écran partagée sur X/Twitter dévoile un spectrogramme de l’audio de la keynote de la WWDC 2026. On peut voir des lacunes nettes dans les plages 3 kHz, 4 kHz, 5 kHz et 6 kHz, coïncidant précisément avec chaque occurrence du mot Siri dans la vidéo. Ces quatre bandes concentrent l’énergie phonétique clé que les systèmes de détection de mot analysent pour reconnaître des phrases comme « Siri » ou « Hé Siri ». En les supprimant, Apple cherchait à rendre le mot acoustiquement méconnaissable pour les HomePod, iPhone, iPad et Mac des spectateurs. L’idée est que Siri ne s’active pas à chaque fois sur leurs appareils.

fun fact: tijdens de keynote hakt Apple een stukje 3k, 4k, 5k en 6kHz eruit wanneer ze "Siri" zeggen, zodat niet iedereens HomePods terug beginnen te praten 🗣️🚫 pic.twitter.com/x13WbNPztr — luuk de leest (@luuk58) June 8, 2026

La méthode n’a pas tenu toutes ses promesses : plusieurs spectateurs ont signalé l’activation de leurs appareils pendant la keynote malgré le filtrage. Ce n’est pas la première fois que cette approche est tentée dans l’industrie. En 2017, Amazon avait appliqué une technique similaire dans ses publicités à la télévision pour son assistant Alexa, en supprimant des fréquences pour éviter de déclencher les enceintes Echo des téléspectateurs.