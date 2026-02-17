Apple se met à utiliser les puces M5 dans ses serveurs Private Cloud Compute. Simultanément, la firme de Cupertino développe des puces serveur entièrement dédiées à l’intelligence artificielle, dont la production débutera au second semestre de 2026 pour un déploiement opérationnel en 2027. Cette double accélération révèle la pression qu’Apple subit pour muscler son infrastructure cloud face aux exigences croissantes d’Apple Intelligence et à la concurrence des géants de l’IA.

Une version logicielle de Private Cloud Compute publiée cette semaine confirme le déploiement de puces M5 dans des serveurs dont le matériel a pour modèle J226C. Ce saut technologique rompt avec la pratique habituelle d’Apple : l’entreprise utilisait des puces M2 Ultra depuis juin 2023 dans son infrastructure Private Cloud Compute. La puce M3 Ultra, lancée l’année dernière, n’a jamais été intégrée. Les plans évoqués pour migrer vers les puces M4 ne se sont jamais concrétisés à grande échelle.

Selon 9to5Mac, le code révèle également une refonte architecturale profonde baptisée Private Cloud Compute Agent Worker, une structure agentique tournant sur une version dédié d’iOS optimisée pour traiter les requêtes IA. iOS 26.4, disponible actuellement en bêta, intègre déjà les interfaces permettant de communiquer avec cette nouvelle infrastructure, suggérant un déploiement imminent pour alimenter les fonctionnalités avancées de Siri IA qui seront disponibles avec Google Gemini..

Des serveurs IA d’Apple en préparation

Mais les puces M5 ne sont qu’une solution d’urgence. Apple mise sur une rupture technologique plus radicale avec des processeurs entièrement conçus pour l’inférence cloud, distincts de ses puces M destinées aux Mac et iPad. L’analyste Ming-Chi Kuo a précédemment indiqué qu’Apple lancera la production en masse de ces puces spécialisées pour l’IA au second semestre de 2026, avant leur déploiement dans les data centers en 2027.

Cette stratégie à deux temps illustre le dilemme d’Apple : accélérer immédiatement avec les puces M5 pour ne pas être à la traine face à la concurrence, tout en préparant une solution propriétaire qui lui donnera le contrôle total sur les performances, la consommation énergétique et les coûts opérationnels de son infrastructure IA. Les serveurs Private Cloud Compute sont déjà fabriqués dans l’usine d’Apple à Houston au Texas, inaugurée en octobre dans le cadre d’un investissement de 600 milliards de dollars dans les infrastructures américaines.