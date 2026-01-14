Apple débutera la production de masse de ses puces maison dédiées aux serveurs d’intelligence artificielle dès le second semestre de 2026, selon les dires de l’analyste Ming-Chi Kuo sur X (ex-Twitter). Il ajoute que les data centers avec les serveurs en question devraient voir le jour en 2027. Cette accélération intervient juste après l’annonce du partenariat avec Google pour intégrer Gemini à Siri et aux futures fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Les puces d’Apple pour les serveurs IA dès cette année

Le calendrier esquissé par Kuo distingue deux phases : la fabrication des puces pour les serveurs IA au second semestre de 2026, suivie de la mise en service de data centers spécifiquement dédiés à l’IA en 2027. Cette information suggère qu’Apple anticipe une explosion de la demande en traitement d’intelligence artificielle à partir de 2027.

Des rumeurs évoquaient depuis plusieurs années le développement par Apple de processeurs orientés vers l’IA pour les serveurs. Les puces produites en 2026 seront vraisemblablement testées à petite échelle dans les infrastructures existantes avant un déploiement massif l’année suivante.

Une expansion pour les data centers

Les ambitions d’Apple en matière d’infrastructures ne datent pas d’hier. En février 2025, la firme a dévoilé un plan d’investissement de 500 milliards de dollars sur quatre ans dans la production américaine, créant 20 000 emplois. Ce programme inclut une usine à Houston au Texas consacrée à la fabrication de serveurs IA destinés au Private Cloud Compute d’Apple, auparavant assemblés hors des États-Unis. Private Cloud Compute est le nom qu’Apple donne à des serveurs cloud pour traiter des demandes d’utilisateurs avec un respect de la vie privée.

Dès octobre, Apple confirmait que l’usine de Houston était opérationnelle et expédiait des serveurs IA pour faire tourner des fonctionnalités d’Apple Intelligence, avec une avance sur le calendrier initial. La société a également annoncé l’expansion de sa capacité de data centers en Caroline du Nord, Iowa, Oregon, Arizona et Nevada. Les nouveaux centres de données évoqués par Kuo pour 2027 viendraient s’ajouter à ce réseau existant.

Il faut savoir que le succès des puces Apple Silicon dans les iPhone, iPad et Mac a permis à Apple de progresser année après année. Plus récemment, cette maîtrise technologique a débouché sur C1 et C1X, les modems 5G que l’on retrouve dans les récents iPhone et iPad, ainsi que la puce N1 pour le Bluetooth et le Wi-Fi. L’équipe responsable de ces succès se concentre désormais sur les puces pour les serveurs IA.