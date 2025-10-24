L’usine Apple de Houston est opérationnelle et livre déjà des serveurs fabriqués aux États-Unis pour faire tourner l’intelligence artificielle et plus exactement Apple Intelligence. Ces expéditions en avance sur le calendrier sont en lien avec une envie de produire davantage sur le sol américain.

Des serveurs américains d’Apple pour l’IA

Les serveurs assemblés à Houston rejoignent les data centers d’Apple à travers les États-Unis. Ils constituent l’infrastructure d’Apple Intelligence et gèrent le traitement du cloud sécurisé via Private Cloud Compute. Sabih Khan, directeur des opérations, indique à Fox News Digital : « Nous sommes ravis d’expédier des serveurs avancés fabriqués aux États-Unis depuis notre installation de Houston. Dans le cadre de notre engagement de 600 milliards de dollars envers les États-Unis, ces serveurs seront installés dans nos data centers et joueront un rôle clé pour faire tourner Apple Intelligence avec Private Cloud Compute ».

Tim Cook avait annoncé ce projet en février après une rencontre avec Donald Trump à la Maison Blanche, promettant initialement 500 milliards de dollars. L’engagement atteint finalement 600 milliards de dollars avec l’ajout de 100 milliards de dollars via le programme de production aux États-Unis.

Production accélérée et efficacité énergétique

Sabih Khan souligne la performance des équipes : « Nos équipes ont fait un travail incroyable pour accélérer les travaux et mettre en service la nouvelle usine de Houston en avance sur le calendrier. Nous prévoyons de continuer à étendre l’installation pour augmenter la production l’année prochaine ».

Les serveurs sont décrits comme « incroyablement économes en énergie », un atout majeur alors que les charges d’IA augmentent massivement la consommation des data centers. Cette efficacité permet à Apple de maintenir son objectif de neutralité carbone pour 2030.

La relocalisation ne se limite pas qu’aux serveurs. Apple a annoncé 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour produire le verre de protection des iPhone et Apple Watch aux États-Unis avec son partenaire Corning.