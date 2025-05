Apple fait face à une polémique autour de son partenariat avec Alibaba pour intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle sur iPhone en Chine. Le New York Times révèle que ce rapprochement inquiète des responsables américains, qui y voient des risques pour la sécurité nationale et la compétitivité technologique face à la Chine.

L’accord entre Apple et Alibaba inquiète aux US

Apple a signé un accord avec OpenAI afin d’intégrer ChatGPT sur Apple Intelligence. Mais en Chine, où OpenAI est absent, Apple s’est tourné vers un partenaire local. Après avoir envisagé Baidu, DeepSeek et Tencent, la firme a choisi Alibaba, dont le modèle open source Qwen progresse rapidement. Bien qu’Apple n’ait pas officialisé ce partenariat, le président d’Alibaba l’a déjà mentionné publiquement.

Ce choix est crucial pour Apple, confronté à une baisse des ventes d’iPhone et des revenus en Chine. Avec le lancement des iPhone 17 cet automne, l’IA pourrait donner un coup de boost. Mais ce partenariat suscite des tensions.

Des craintes sécuritaires aux États-Unis

Des responsables de la Maison-Blanche et du comité de la Chambre des représentants sur la Chine ont interpellé Apple, s’inquiétant des engagements pris sous les lois chinoises. Ils craignent qu’Alibaba accède aux données des utilisateurs ou améliore ses modèles d’IA grâce à cette collaboration, renforçant ainsi les capacités technologiques de la Chine. Raja Krishnamoorthi, membre du comité du renseignement, juge ce partenariat « extrêmement troublant », comparant les risques à ceux posés par TikTok. Greg Allen du Wadhwani AI Center (un centre de recherche spécialisé dans l’intelligence artificielle) ajoute : « Les États-Unis sont en compétition avec la Chine dans l’IA et nous ne voulons pas que des entreprises américaines aident les entreprises chinoises à aller plus vite ».

En coulisses, des responsables américains envisagent de placer Alibaba sur une liste restrictive, interdisant les collaborations avec des firmes américaines comme Apple. Le département de la Défense examine aussi les liens d’Alibaba avec l’armée chinoise.

Apple n’a pas annoncé de date pour le lancement d’Apple Intelligence en Chine, même si des indices suggèrent que ce sera avec iOS 18.6 en juin. Cette controverse pourrait compliquer ses plans, alors que l’entreprise cherche à reconquérir le marché chinois.