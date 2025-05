Le mois de mars 2025 ne restera pas dans les annales de l’iPhone : durant cette période, et si l’on en croit les données de l’Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication (CAICT), les livraisons de smartphones de marques étrangères en Chine — dominées en très grande partie par Apple — ont chuté de 49,6 % sur un an. Apple n’aurait expédié sur le mois que 1,89 million d’unités, contre 3,75 millions sur le mois de mars 2024, ce qui réduit la part de marché de l’iPhone à seulement 8 %, les marques chinoises contrôlant désormais 92 % des expéditions. Sur l’ensemble du premier trimestre 2025, les expéditions/livraisons de marques non chinoises ont diminué de plus de 25 %, alors que le marché global du smartphone en Chine a progressé de 3,3 %. En Chine, Apple est désormais cinquième en parts de marché, derrière Huawei, Vivo, Xiaomi et Oppo.



Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs, notamment le retour en force de concurrents locaux comme Huawei, qui regagne du terrain grâce à ses propres puces et à son système HarmonyOS Next. De plus, les subventions gouvernementales chinoises favorisent les produits coûtant moins de 6 000 yuans, ce qui exclut de peu l’iPhone 16 standard. En réponse, Apple aurait commencé à baisser les prix de certains modèles d’iPhone 16 Pro à l’approche du festival commercial du « 618 ». Le CEO Tim Cook a reconnu ces difficultés lors de la dernière publication de résultats en évoquant une baisse de 2 % du chiffre d’affaires en Chine sur le premier trimestre 2025, ce qui était tout de même une amélioration par rapport au fort recul des ventes (-11 %) enregistré sur le Q4 2024.