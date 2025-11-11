Google a dévoilé Private AI Compute, une nouvelle plateforme cloud conçue pour exécuter ses fonctions d’intelligence artificielle les plus avancées sans compromettre la vie privée des utilisateurs. Cette solution, quasiment identique au Private Cloud Compute d’Apple, marque un tournant stratégique : pour continuer à innover, l’IA doit quitter le seul périmètre des appareils.

L’IA sur les appareils ne suffit plus

Jusqu’à présent, de nombreuses fonctionnalités d’IA de Google, comme la traduction ou les résumés audio, s’exécutaient directement sur l’appareil de l’utilisateur pour garantir la confidentialité des données. Cependant, Google reconnaît que ce modèle n’est plus tenable. Les outils d’IA de nouvelle génération exigent une puissance de calcul et de raisonnement que les téléphones ou les ordinateurs Chromebook ne peuvent plus fournir seuls.

Face à ce mur technologique, le compromis est d’externaliser les requêtes les plus complexes vers un cloud sécurisé. C’est précisément le rôle du Private AI Compute.

Une « forteresse » cloud pour des fonctions plus intelligentes

Google décrit sa solution comme un « espace sécurisé et fortifié » où les données personnelles restent isolées et inaccessibles, « même pour Google ». Cette promesse de confidentialité est la clé pour débloquer de nouvelles expériences. Grâce à cette puissance de calcul accrue, les Pixel 10 pourront, par exemple, offrir des suggestions plus pertinentes via l’outil Magic Cue qui analyse le contexte des e-mails et des calendriers de l’utilisateur. Magic Cue est similaire dans l’idée au nouveau Siri qu’Apple a présenté à la WWDC 2024. La différence est que l’outil est disponible, là où le nouveau Siri avec IA est reporté à 2026.

Cette nouvelle infrastructure ouvre un champ de possibilités immense. « Ce n’est que le début », a déclaré Google, qui voit dans Private AI Compute le moyen d’utiliser des modèles d’IA avancés même pour les cas d’usage les plus sensibles, marquant une nouvelle étape dans l’intégration de l’IA dans notre quotidien. « Private AI Compute ouvre de nouvelles possibilités pour des expériences d’IA utiles, maintenant que nous pouvons utiliser à la fois des modèles sur appareil et des modèles cloud avancés pour les cas d’utilisation les plus sensibles », précise la société.