Apple a exploré l’idée de lancer Project ACDC, un service de cloud pour rivaliser avec Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, selon The Information. Bien que ces discussions aient été actives jusqu’au premier semestre 2024, leur statut actuel reste incertain.

Un projet de cloud avec les puces Apple Silicon

Les discussions internes, principalement menées par Michael Abbott, ancien responsable cloud d’Apple, visaient à créer un service permettant aux développeurs de louer des serveurs équipés des puces M (M1, M2, M3, M4) utilisées dans les Mac. Ces puces, reconnues pour leur efficacité énergétique, pourraient offrir un avantage concurrentiel en réduisant les coûts pour les développeurs par rapport à AWS et d’autres plateformes. Apple utilise déjà ce type de serveurs pour des services comme Apple Music et Cartes (Wallet), renforçant la confiance des dirigeants dans leur potentiel.

Bien que Michael Abbott ait quitté Apple en 2023, les discussions n’ont pas totalement cessé, suggérant un intérêt persistant pour le Project ACDC (avec ACDC qui signifie « Apple chips in data centers »). Un service de cloud pourrait être intégré sous la marque iCloud, renforçant ainsi la catégorie des services, un moteur clé de la croissance des revenus d’Apple.

Lancer un service cloud permettrait à Apple de diversifier ses revenus et de concurrencer directement les leaders du marché. L’efficacité énergétique des puces M pourrait attirer les développeurs cherchant des solutions abordables pour proposer des fonctionnalités d’applications basées sur le cloud, sans avoir à gérer leurs propres serveurs. Cela s’inscrirait dans la stratégie d’Apple d’intégrer matériel et services pour offrir une expérience fluide.

Rien n’est fait

Entrer sur le marché du cloud, dominé par AWS, Azure et Google Cloud, représente un défi de taille. Apple devrait investir massivement dans l’infrastructure et surmonter des obstacles techniques et concurrentiels. De plus, l’absence de confirmation sur la poursuite des discussions laisse planer un doute sur la concrétisation de ce projet. À voir donc si le projet va se concrétiser à l’avenir.