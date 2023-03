Michael Abbott, le responsable de toute la partie cloud d’Apple, dont iCloud et les infrastructures des services comme iMessage et FaceTime, va quitter ses fonctions au mois d’avril, selon Bloomberg.

Départ notable du responsable du cloud d’Apple

Ce départ de Michael Abbott laisse un vide important dans l’une des divisions les plus importantes d’Apple. En tant que vice-président de l’ingénierie du cloud d’Apple, il est responsable d’iCloud.com, d’iCloud Mail et de nouvelles fonctionnalités comme le chiffrement des données iCloud. Il dirige également la plateforme de l’entreprise qui alimente iCloud, les principaux services de communication, la fonction Localiser et la fonctionnalité Appel d’urgence sur iPhone. On peut également citer CloudKit, un service que les développeurs peuvent utiliser pour profiter d’iCloud avec leurs applications.

Apple avait investi massivement dans la construction d’une infrastructure pour alimenter ses services. Mais plus récemment, la société a réduit cet effort en faveur de l’utilisation de serveurs hébergés par Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud. Le groupe de Michael Abbott supervise une couche personnalisée qui vient se superposer à cette infrastructure afin de l’optimiser pour les offres d’Apple.

Michael Abbott a été le responsable du cloud chez Apple pendant cinq ans et voilà qu’il va quitter ses fonctions en avril. Son départ s’ajoute à ceux d’autres cadres importants de l’entreprise ces derniers mois, dont Peter Stern, qui était le vice-président des services chez Apple. La société a également récemment perdu des cadres responsables du design industriel, de sa boutique en ligne, des systèmes d’information, des achats et de certaines parties de ses divisions d’ingénierie matérielle et logicielle.

Dans certains cas, Apple a eu du mal à trouver des successeurs, ce qui l’a conduit à remanier les rôles. Le groupe a choisi de ne pas nommer de nouveaux chefs de la protection de la vie privée et du design, et de répartir les responsabilités des cadres sortants entre les dirigeants restants.