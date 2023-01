Peter Stern, le vice-président des services chez Apple, va quitter l’entreprise d’ici la fin du mois. Selon Insider, cela a poussé le fabricant à revoir sa structure pour la division des services.

Peter Stern supervise les différents services d’Apple, comme Apple TV+, Apple News+, iCloud, Apple Fitness+, Livres, Apple Arcade et Apple One. Il travaille chez Apple depuis plus de six ans maintenant et se rapporte à Eddy Cue. Il a été le vice-président exécutif et directeur de la stratégie de Time Warner Cable avant son arrivée chez Apple.

Le responsable a annoncé à ses collègues qu’il quittait ses fonctions afin de passer plus de temps sur la côte est des États-Unis, et son départ est prévu pour la fin du mois. Il était considéré comme quelqu’un qui pourrait être un successeur possible d’Eddy Cue à l’avenir, en prenant complètement en charge la division des services d’Apple.

Suite à ce départ qui arrive bientôt, Apple répartit les responsabilités de Peter Stern entre plusieurs cadres, dont Oliver Schusser et Robert Kondrk. Le premier est notamment le responsable d’Apple Music.

Ce départ s’ajoute à une vague de départs de cadres supérieurs du fabricant de l’iPhone au cours des derniers mois. Au cours du second semestre de l’année dernière, Apple a perdu son directeur du design industriel, sa responsable de la protection de la vie privée, sa responsable des systèmes d’information, la responsable de sa boutique en ligne, le vice-président des achats et les vice-présidents de l’ingénierie matérielle et logicielle.