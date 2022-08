Jane Horvath, qui n’est autre que la responsable de la protection de la vie privée d’Apple, s’apprête à quitter la société. Selon Bloomberg, la cadre va rejoindre un cabinet d’avocats.

Jane Horvath a travaillé pour Apple pendant plus de dix ans au total. Elle a également travaillé chez Google et a été responsable de la protection de la vie privée au ministère américain de la Justice. Sa prochaine étape sera le cabinet d’avocats Gibson, Dunn, and Crutcher. Celui-ci a déjà collaboré avec Apple par le passé et s’est occupé de la récente bataille juridique contre Epic Games, le studio derrière Fortnite.

Il y a eu plusieurs interventions de Jane Horvath ces dernières années concernant la vie privée. Elle a notamment participé au CES 2020 et à la conférence Computers, Privacy, and Data Protection (CPDP) en Belgique en mai dernier. D’autre part, elle a été la responsable des relations d’Apple avec les groupes commerciaux et le Capitole des États-Unis, ainsi que de la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe.

L’un des derniers combats importants d’Apple en date en rapport avec la vie privée concerne l’App Store. En Europe notamment, de nouvelles règles veulent imposer le sideloading sur iPhone (c’est-à-dire installer des applications ne venant pas de l’App Store), parmi d’autres éléments. Apple assure que ce point est dangereux et aura un impact négatif sur le respect de la vie privée.

Au fait, qui remplacera Jane Horvath ? La réponse n’est pas connue pour le moment.