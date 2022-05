Jane Horvath, la responsable de la protection de la vie privée d’Apple, participera à l’édition 2022 de la conférence Computers, Privacy, and Data Protection (CPDP) qui se tiendra à Bruxelles en Belgique. Le fabricant d’iPhone sponsorise également l’événement qui aura lieu du 23 au 25 mai.

Apple de nouveau en Europe pour parler confidentialité

On ne sait pas encore quand Jane Horvath prendra la parole. Le détail exact de son discours n’est pas non plus communiqué, mais au vu de la conférence, il est évident qu’elle parlera de la confidentialité et de la protection des données.

Il y a fort à parier que l’un des thèmes sera le sideloading, à savoir la possibilité d’installer une application sans passer par la boutique native du système d’exploitation. Dans le cas d’iOS, cela signifie installer une application sans passer par l’App Store. Apple y est contre, estimant que c’est une pratique dangereuse et que ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres en ce qui concerne les malwares. Mais le Digital Markets Act en Europe devrait bien forcer Apple à proposer le sideloading à ses utilisateurs.

Pour rappel, Apple connaît déjà la conférence Computers, Privacy, and Data Protection puisque Tim Cook était l’un des participants en 2021. Il avait laissé entendre que des entreprises comme Facebook, dont le modèle économique consiste à maximiser l’engagement par le biais d’algorithmes, peuvent conduire à la polarisation et à la violence.