Apple annonce le départ prochain d’Evans Hankey, qui a succédé à Jony Ive en 2019 en étant la responsable du design de l’entreprise. Elle quittera l’entreprise en 2023 et il n’y a pour le moment pas d’information sur le nom de son successeur.

Evans Hankey (gauche) et Alan Dye (droite)

« L’équipe de design d’Apple rassemble des créatifs experts du monde entier et de nombreuses disciplines pour imaginer des produits qui sont indéniablement Apple », a déclaré un porte-parole à Bloomberg. « L’équipe du design dispose de leaders solides avec des décennies d’expérience. Evans prévoit de rester en poste pendant la transition et nous tenons à la remercier pour son leadership et ses contributions ». Elle restera chez Apple pendant encore six mois.

Pour sa part, Alan Dye — qui a lui aussi été promu en 2019 après le départ de Jony Ive — reste chez Apple. Il se veut le designer principal pour ce qui de toute la partie logicielle, là où Evans Hankey s’occupe surtout du design des différents produits, comme l’iPhone, le Mac ou l’iPad.

Quelle est la raison du départ d’Evans Hankey ? Ni Apple ni la principale concernée ne communiquent cette information. Il n’est pas non plus précisé ce que la responsable fera après Apple. A-t-elle été débauchée par un concurrent ?