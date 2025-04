Une action collective a été lancée contre Apple Canada, la société étant accusée d’avoir trompé les consommateurs dans sa publicité pour l’iPhone 16 par rapport à Apple Intelligence. Selon le recours déposé devant la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique, Apple a affirmé que son dernier modèle était équipé de fonctionnalités d’intelligence artificielle innovantes qui ne se retrouvent pas dans le téléphone.

La plainte soutient que cette campagne publicitaire, qualifiée d’être « omniprésente », comportait des déclarations mensongères suggérant que l’iPhone 16 incluait de nouvelles technologies d’Apple Intelligence. Cette promesse aurait poussé les consommateurs à payer un prix plus élevé pour un produit ne répondant pas aux attentes. « Les consommateurs ont payé un supplément injustifié pour un iPhone 16 basé sur des fonctionnalités d’intelligence artificielle inexistantes », peut-on lire dans la plainte.

Apple Inc (la société aux États-Unis) et Apple Canada sont les principales entreprises visées par ce recours, qui évoque des violations de contrats, de fraudes, de tromperies et d’enrichissement sans cause, selon les lois canadiennes sur la protection des consommateurs et la concurrence.

Ce procès survient après l’annonce d’Apple selon laquelle des fonctionnalités attendues, comme une version améliorée de Siri, seront retardées.

Pour rappel, il y a déjà eu une plainte similaire aux États-Unis. Les plaignants américains ont soutenu qu’Apple a cultivé une « attente claire et raisonnable » chez les consommateurs en montrant des fonctions de Siri inexistantes au moment de la sortie des iPhone 16. Ces publicités ont notamment contribué à une « excitation sans précédent », incitant des millions de consommateurs à acheter des appareils dont les mises à jour n’étaient, en réalité, pas nécessaires.