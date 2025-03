Apple fait face à une plainte où l’entreprise est accusée de publicité mensongère et de concurrence déloyale pour avoir retardé les fonctionnalités de Siri présentées lors de l’annonce d’Apple Intelligence. Cette action en justice cible les publicités diffusées par Apple qui mettaient en avant des fonctionnalités de Siri qui n’étaient pas encore disponibles, comme l’indique Axios.

Une plainte après le retard du nouveau Siri s’appuyant sur Apple Intelligence

Les plaignants soutiennent qu’Apple a cultivé une « attente claire et raisonnable » chez les consommateurs en montrant des fonctions de Siri inexistantes au moment de la sortie des iPhone 16. Ces publicités ont notamment contribué à une « excitation sans précédent », incitant des millions de consommateurs à acheter des appareils dont les mises à jour n’étaient, en réalité, pas nécessaires.

« Les publicités d’Apple ont saturé internet, la télévision et d’autres canaux de diffusion pour créer une attente de fonctionnalités transformatrices disponibles dès la sortie de l’iPhone », indiquent les plaignants. Il se trouve qu’Apple a diffusé ses publicités pendant plusieurs mois avant de les retirer. Le fabricant a depuis annoncé que le nouveau Siri n’arrivera pas avant 2026.

Les plaignants pointent du doigt une version limitée, voire inexistante, d’Apple Intelligence, pourtant vantée par Apple comme une avancée majeure de l’IA. Ils réclament des dommages et intérêts pour les consommateurs ayant acheté des appareils en fonction de ces promesses non tenues. La plainte a été déposée devant le tribunal de San José et les plaignants cherchent à obtenir le statut de recours collectif.