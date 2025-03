Apple a beaucoup misé sur le marketing d’Apple Intelligence pour vendre son iPhone 16 et cela a inclus des publicités pour Siri. Problème, la société a annoncé hier que Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle est reporté et arrivera « au cours de l’année à venir ».

Au vu de la situation, Apple a décidé de retirer sa publicité publiée en septembre 2024 mettant en scène Bella Ramsey utilisant Siri. L’actrice ne se souvient plus du prénom d’une personne qui est dans la même pièce qu’elle. Elle fait alors appel à Siri pour demander quel est le nom de l’homme avec qui elle a eu un rendez-vous il y a quelques mois dans un café. Siri lui dit alors qu’elle a rencontré Zac Wingate. « Grâce à la connaissance de votre contexte personnel, à la possibilité d’agir dans et entre les applications et à une meilleure compréhension du langage, Siri sera en mesure de vous aider comme jamais auparavant », indiquait Apple.

Apple ran this iPhone 16 ad in September 2024 showing off the new AI Siri that understands personal context.

It's now March 2025 and they just delayed the feature until sometime within the next year.

AI Siri is now an iPhone 17 feature that Apple promised for iPhone 16. pic.twitter.com/DnPnQonDgZ

— Sam Kohl (@iupdate) March 7, 2025