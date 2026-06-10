L’application Talkie-walkie disparaît de l’Apple Watch une fois qu’on installe la bêta de watchOS 27. Elle n’apparaît plus dans la liste des applications ou dans le centre de contrôle.

L’application Talkie-walkie a fait ses débuts sur l’Apple Watch en 2018 avec watchOS 5. Elle permet de parler presque instantanément avec un autre utilisateur d’Apple Watch de façon simple en appuyant pour parler puis en relâchant pour écouter. Elle fonctionne en Wi‑Fi ou via le réseau cellulaire, et vous pouvez activer ou désactiver votre disponibilité quand vous le souhaitez. Pour l’utiliser, il faut inviter un contact compatible, puis échanger en audio depuis la montre, sans passer par un appel classique.

Cela fait donc huit ans maintenant qu’elle existe et Apple l’a peu fait évoluer au fil des années. Apple l’avait temporairement désactivée peu après son lancement parce qu’une faille permettait d’écouter une autre personne à son insu. Ce problème a été corrigé avec la mise à jour watchOS 5.3.

Vient maintenant la fameuse question : le retrait de l’application Talkie-walkie est-il temporaire ou définitif sur watchOS 27 ? Nous en sommes qu’à la première bêta pour les développeurs, donc la situation peut évoluer au fil des prochaines bêta et de la version finale en septembre. Cela étant dit, il est possible que ce soit un retrait définitif et non temporaire, sachant qu’Apple n’a pas ajouté de nouveautés au fil des années. Il est possible que l’application ne soit pas populaire.