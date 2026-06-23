Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 (build 24R5305g) de watchOS 27 pour Apple Watch. Elle arrive deux semaines après la précédente et concerne les développeurs dans l’immédiat.

Bêta 2 pour watchOS 27

Apple avait proposé hier la bêta 2 d’iOS 27 sur iPhone, macOS 27 Golden State sur Mac, tvOS 27 sur Apple TV et visionOS 27 sur Apple Vision Pro. Mais pour une raison inconnue, il y a eu un délai de 24 heures pour watchOS 27 sur Apple Watch.

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés de watchOS 27 entre la bêta la bêta 2. Il faudra l’installer pour le savoir.

Si vous êtes sur le canal des bêtas pour développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à votre montre puis rendez-vous dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Il ne restera plus qu’à lancer le téléchargement pour la bêta 2 de watchOS 27. Voici les Apple Watch qui peuvent l’installer :

Apple Watch SE (3e génération)

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Pour rappel, Apple a déjà dit que la bêta publique de ses différents systèmes d’exploitation sera disponible en juillet (sans date précise pour le moment). Concernant la version finale pour tout le monde, elle arrivera en septembre.