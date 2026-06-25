Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 (build 24R5305k) de watchOS 27 sur l’Apple Watch Ultra. Cela arrive 48 heures après les autres modèles d’Apple Watch.

Maintenant la bêta 2 de watchOS 27 pour l’Apple Watch Ultra 3

On notera qu’il y a une petite différence au niveau des deux versions. La bêta 2 de watchOS 27 pour les différentes Apple Watch a pour numéro de build 24R5305g, là où celle pour l’Apple Watch Ultra 3 a pour identifiant 24R5305k. On passe de la lettre « g » à « k », mais il n’y a pas d’explications sur les différences. Il y a très fort à parier que la différence soit minime et que les utilisateurs ne remarquent rien de particulier.

Si vous êtes sur le canal des bêtas pour développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à votre montre puis rendez-vous dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Il ne restera plus qu’à lancer le téléchargement pour la bêta 2 de watchOS 27. Voici les Apple Watch qui peuvent l’installer :

Apple Watch SE (3e génération)

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ulra 3

Pour rappel, Apple a déjà dit que la bêta publique de ses différents systèmes d’exploitation sera disponible en juillet (sans date précise pour le moment). Concernant la version finale pour tout le monde, elle arrivera en septembre.