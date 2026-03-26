Apple n’a pas abandonné son ambition d’un iPhone tout écran (pas de bordure ni d’encoche) pour son modèle des 20 ans, avec un écran courbé enveloppant les quatre bords de l’appareil. Mais entre cette vision et sa concrétisation, la feuille de route qui se dessine est clairement incrémentale, selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo.

Un modèle tout écran pour l’iPhone des 20 ans ?

La trajectoire décrite procède par étapes : l’iPhone 18 Pro intégrerait une Dynamic Island réduite avec certains composants de Face ID déjà placés sous l’écran, suivi en 2027 d’un modèle avec un poinçon et de Face ID entièrement sour l’écran. Le modèle tout écran serait, lui, réservé à l’iPhone de 20 ans pour 2027. Ce modèle pourrait bien être à part, comme le fut l’iPhone X en son temps.

Ce calendrier prudent n’est pas isolé. En janvier, l’analyste Ross Young estimait que la Dynamic Island réduite attendue sur l’iPhone 18 Pro resterait probablement présente jusqu’en 2027. Cette semaine, le leaker Fixed Focus Digital a affirmé de son côté qu’Apple se heurte encore à des obstacles pour mettre les capteurs de Face ID sous l’écran et envisagerait de se concentrer sur la réduction progressive de la Dynamic Island plutôt que sa suppression immédiate.

Mark Gurman de Bloomberg avait pourtant rapporté en mai dernier qu’Apple visait un smartphone tout en verre sans aucune découpe dans l’écran. L’objectif n’a pas changé, mais les contraintes technologiques dictent leur rythme : pour un modèle réellement tout écran, Apple devra placer la caméra frontale sous la dalle sans compromis sur la qualité d’image ni sur la précision de Face ID, deux domaines qui sont loin d’être simples à gérer.