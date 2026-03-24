L’iPhone tout écran qui devait être disponible pour les 20 ans semble encore hors de portée à court terme. En attendant, Apple miserait surtout sur une réduction progressive de la Dynamic Island.

Des difficultés pour l’iPhone tout écran

Le blocage vient d’un défi technique. Pour supprimer toute découpe sur la façade avant, Apple doit cacher sous l’écran à la fois les composants de Face ID et la caméra frontale, et ce chantier n’avancerait pas aussi vite qu’espéré. Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, le développement des technologies sous l’écran ne progresse pas suffisamment pour permettre un basculement rapide vers un vrai design sans découpe. Il indique qu’Apple serait encore « loin d’atteindre un véritable écran tout écran ».

Au lieu d’un véritable changement, Apple privilégierait donc une stratégie plus graduelle. À court terme, le fabricant chercherait surtout à raffiner les solutions déjà en place, avec une Dynamic Island plus discrète, plutôt qu’à lancer immédiatement une caméra et un Face ID totalement cachés sous la dalle.

Les rumeurs ont pendant longtemps assuré que l’iPhone des 20 ans aurait un écran enveloppant, sans découpe et avec des bordures minimisées, mais il reste encore environ 18 mois avant son lancement attendu, ce qui laisse à Apple une fenêtre pour progresser sans garantir un aboutissement.

L’iPhone 18 Pro est aussi concerné

Le sujet ne touche pas seulement le modèle des 20 ans. Les choix actuels pèsent aussi sur l’iPhone 18 Pro attendu en 2026. Plusieurs sources, dont Mark Gurman de Gurman et Ross Young, avaient avancé l’idée d’une Dynamic Island réduite grâce au déplacement sous l’écran d’une partie des composants de Face ID. Mais d’autres indiscrétions contestent désormais l’ampleur réelle de cette évolution.

Le leaker Digital Chat Station va même plus loin. Selon lui, les iPhone 18 Pro pourraient reprendre l’essentiel de leur façade actuelle, avec un Face ID et une Dynamic Island globalement inchangés, les avancées les plus ambitieuses étant repoussées à une génération ultérieure.