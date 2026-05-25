La baisse de prix des iPhone 17 par Apple en Chine avant même le coup d’envoi officiel de l’événement shopping 618 se veut positive. D’après les chiffres sur la période promotionnelle W20 relayée par Digital Chat Station sur Weibo, la gamme des iPhone 17 a dépassé les 30 millions d’activations, avec l’iPhone 17 Pro Max très nettement en tête.

Un succès pour les iPhone 17 en Chine

C’est l’iPhone 17 Pro Max le grand gagnant, puisqu’il a représenté à lui seul plus de 13,2 millions d’activations, ce qui le place loin devant le reste de la gamme. L’iPhone 17 a suivi avec plus de 9,16 millions d’exemplaires, tandis que l’iPhone 17 Pro a dépassé les 7,8 millions d’unités.

L’iPhone 17 Pro Max capitalise sur une recette qui fonctionne toujours bien sur le haut de gamme en Chine : puce A19 Pro, grosse autonomie et matériel premium. De son côté, l’iPhone 17 standard profite aussi d’un meilleur positionnement avec l’arrivée d’un écran OLED avec un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz et un stockage de base porté à 256 Go.

Un point reste toutefois en suspens : aucun chiffre n’est avancé ici pour l’iPhone Air, alors même que ce modèle avait bénéficié de l’une des remises les plus fortes de la période. Cela semble suggérer que ce modèle a toujours du mal à se vendre.

Il faut savoir qu’Apple avait accordé jusqu’à l’équivalent de 316 euros de remise sur certains iPhone 17 à l’approche du de l’événement shopping 618 en Chine et cette stratégie semble produire un effet immédiat sur les volumes. Le contexte concurrentiel joue aussi en sa faveur. Pendant qu’Apple baisse ses prix, plusieurs constructeurs de smartphones Android sont contraints de les relever sous l’effet de la hausse du coût de la RAM et de tensions d’approvisionnement. Sur un marché aussi disputé que la Chine, cet écart de dynamique peut suffire à redonner de l’élan à l’iPhone 17.