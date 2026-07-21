Apple pourrait franchir un nouveau cap dans la course aux grands écrans. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, le constructeur évaluerait une dalle de 6,96 pouces, présentée commercialement comme un écran de 7 pouces, pour un futur iPhone haut de gamme. Le composant serait notamment envisagé pour le modèle anniversaire attendu en 2027, souvent désigné provisoirement comme l’iPhone 20 Pro Max.

Un écran plus grand sans élargir fortement l’iPhone

L’écart avec l’actuel iPhone 17 Pro Max resterait limité, puisque celui-ci possède déjà une dalle de 6,9 pouces. Apple conserverait un format d’affichage proche, ce qui suggère une augmentation obtenue principalement grâce à des bordures plus fines et à une surface active légèrement étendue plutôt qu’à un châssis beaucoup plus large.

Cette piste rejoint les précédentes informations autour de l’écran OLED incurvé conçu pour l’iPhone des 20 ans. Apple chercherait à créer une façade presque entièrement occupée par l’image, avec une dalle légèrement courbée sur ses quatre côtés et des bordures devenant pratiquement invisibles.

Le design tout écran reste techniquement incertain

La réussite du projet dépendra surtout de l’intégration des composants frontaux. Plusieurs rumeurs évoquent une Dynamic Island réduite sur l’iPhone 18 Pro, avant le passage à Face ID et à une caméra dissimulés sous l’écran. D’autres estimations repoussent toutefois le véritable iPhone sans découpe jusqu’en 2030.

À ce stade, cette dalle de 7 pouces serait au mieux un prototype et non une caractéristique validée par Apple. La firme de Cupertino peut encore tester plusieurs formats afin d’évaluer l’autonomie, la dissipation thermique, le poids et l’ergonomie.