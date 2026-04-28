Apple prépare pour 2027 l’iPhone des 20 ans pensé pour faire disparaître les bordures tout autour et ce serait possible avec un « écran Liquid Glass ». Ce projet reposerait sur une dalle incurvée beaucoup plus discrète que les anciens écrans courbés, mais le vrai défi reste ailleurs : faire disparaître Face ID et la caméra frontale sans casser l’effet plein écran.

Un « écran Liquid Glass » pour le 20e anniversaire de l’iPhone

Apple chercherait à retirer les bordures du champ de vision grâce à une combinaison plus fine entre forme de la dalle, gestion de la lumière et effet optique. C’est ce qui distinguerait cet iPhone des précédents smartphones à écran incurvé. Le leaker Ice Universe affirme qu’il ne s’agit « ni d’un écran quadruplement incurvé traditionnel ni de quoi que ce soit de proche des solutions vues sur les téléphones Android au fil des années ».

L’idée serait de rendre la frontière entre l’écran et le châssis beaucoup moins perceptible. Selon le leaker, « ce qui crée vraiment l’impact visuel pourrait être une combinaison sophistiquée de réfraction optique, de structures de guidage de la lumière et d’une illusion visuelle soigneusement conçue ».

Apple s’appuierait pour cela sur un écran de Samsung, avec une courbure identique sur les quatre côtés. En parallèle, Apple adopterait aussi une technologie OLED de Samsung appelée COE (Color Filter on Encapsulation), censée rendre l’écran plus fin et plus lumineux que les dalles utilisées jusqu’ici.

Le nom « écran Liquid Glass », en rapport avec l’interface façon verre d’iOS 26, résumerait cette approche. Il ne décrirait pas seulement un nouvel écran incurvé, mais un rendu destiné à faire quasiment disparaître les bordures sans dégrader la vision sur les angles.

Face ID sous l’écran reste le vrai verrou du design 2027

L’objectif idéal d’Apple pour cet iPhone des 20 ans serait un écran totalement continu, sans aucune découpe visible sur la face avant. C’est là que le projet se complique vraiment car masquer à la fois Face ID et la caméra selfie sous la dalle reste un problème technique non réglé.

Les sources divergent sur ce point. L’analyste Ross Young estime qu’Apple n’aura pas de Face ID sous l’écran prêt pour un iPhone de 2027, tandis que d’autres leakers jugent encore cette option possible.

Si Apple ne parvient pas à tout cacher sous la dalle, un compromis semble déjà se dessiner. L’entreprise pourrait intégrer Face ID sous l’écran tout en conservant un petit poinçon en façade pour la caméra frontale.