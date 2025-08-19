La nouvelle interface Liquid Glass d’iOS 26 pourrait annoncer une refonte majeure des futurs iPhone, selon Craig Hockenberry, développeur d’applications chez The Iconfactory. Cette hypothèse s’appuye sur des indices dans les directives d’interface et des rumeurs récentes.

Liquid Glass : un choix esthétique intriguant

Lors de la WWDC 2025, Apple a présenté Liquid Glass, une nouvelle interface mettant en avant des effets de verre. Craig Hockenberry s’interroge sur l’utilité de ce changement : « Ils ont passé beaucoup de temps à montrer des blocs de verre et à parler de l’effet physique lui-même, sans répondre à la question la plus importante : pourquoi en avons-nous besoin ? Je suis presque sûr que la réponse est : nous n’en avons pas besoin. La réponse est : Apple en a besoin ».

Contrairement à la transition d’iOS 6 à iOS 7, motivée par un besoin de simplification des interfaces, Liquid Glass semble répondre à une stratégie interne d’Apple, encore mystérieuse.

Une préparation pour des iPhone sans bordures

En adaptant ses applications à iOS 26, Craig Hockenberry a remarqué une exigence claire dans les recommandations d’Apple : « Vous ne voulez jamais qu’un bouton ou un conteneur touche le bord de l’écran ». Cette règle lui évoque les « zones sécurisées » lancées avec iOS 11, qui semblaient inutiles jusqu’au lancement de l’iPhone X en 2017, avec son encoche et la suppression du bouton principal. Selon lui, cette directive pourrait préparer les développeurs à des iPhone dotés d’écrans enveloppants, où l’écran OLED flexible se fondrait dans les bords de l’appareil, éliminant les bordures.

Cette théorie trouve un écho dans des fuites récentes. ETNews a évoqué le développement par Apple d’écrans à flexible sur quatre côtés, permettant un design totalement sans bordures. Bloomberg et The Information ont corroboré cette idée, décrivant un iPhone des 20 ans en 2027 comme un appareil « presque entièrement en verre, incurvé, sans découpes ».

Si ces rumeurs se confirment, l’interface Liquid Glass pourrait être la première étape logicielle pour accompagner ce changement matériel, en adaptant dès maintenant les applications.