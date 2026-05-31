Apple prévoit de lancer de nouvelles versions de l’Apple TV 4K et du HomePod mini cet automne, en même temps que le nouveau Siri IA intégré à iOS 27, selon Mark Gurman de Bloomberg. Ces deux produits sortiraient ensemble, mais leur capacité à exploiter Apple Intelligence va diverger.

Le retard de Siri IA a un impact sur les nouveaux HomePod mini et Apple TV 4K

L’Apple TV 4K passerait de la puce A15 à l’A17 Pro, une montée en puissance suffisante pour exécuter les modèles d’Apple Intelligence directement sur l’appareil, sans passer nécessairement par le cloud. Le HomePod mini, lui, passerait de la puce S5 à la S9, une puce incapable de faire tourner ces modèles en local. Toute fonctionnalité Apple Intelligence sur le HomePod mini dépendrait donc d’un traitement à distance, ce qui le place dans une position inférieure au sein de la gamme sur ce point précis.

Il faut savoir que ces deux appareils attendent leur renouvellement depuis longtemps. Apple a délibérément retardé leur sortie pour les synchroniser avec le nouveau Siri IA et les fonctionnalités d’Apple Intelligence, sachant qu’il y a eu des reports à plusieurs reprises. Pour rappel, le nouveau Siri a été annoncé pour la première fois en juin 2024 et il ne sera disponible qu’à partir de cette année avec iOS 27. Ce couplage matériel-logiciel explique pourquoi des mises à jour pourtant modestes ont pris autant de temps à arriver.

Sur le plan du design, la nouvelle Apple TV 4K conservera sa silhouette actuelle, héritée du design de 2010. Une nouvelle télécommande Siri pourrait accompagner le boîtier, mais l’ampleur du changement reste inconnue : il pourrait s’agir d’une simple mise à jour interne sans modification visible.