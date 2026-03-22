Apple dispose depuis l’an dernier de nouvelles versions de l’Apple TV 4K et du HomePod mini, mais le fabricant a choisi de ne pas les commercialiser avant le déploiement de la version IA de Siri, attendue plus tard cette année. C’est ce que rapporte Mark Gurman de Bloomberg, qui précise que les stocks des modèles actuels s’amenuisent à nouveau dans les Apple Store du monde entier.

Toujours de l’attente pour les nouveaux HomePod mini et Apple TV 4K

Le lancement reste conditionné à l’arrivée du nouveau Siri utilisant les fonctions d’intelligence d’artificielle. Les rumeurs avaient d’abord parlé d’une arrivée de Siri IA avec iOS 26.4. C’était en tout cas l’envie d’Apple en interne. Mais le développement a pris du retard et Gurman a récemment suggéré que les débuts pourraient se faire avec iOS 26.5 ou iOS 27. La première bêta développeur d’iOS 26.5 pourrait être disponible à la fin mars ou début avril, ce qui place la fenêtre de lancement entre ces prochaines semaines et fin septembre. Les deux appareils accusent un retard significatif : l’Apple TV 4K actuelle date d’octobre 2022 et le HomePod mini d’octobre 2020.

La prochaine Apple TV 4K embarquerait la puce A17 Pro, la plus ancienne compatible avec Apple Intelligence, ainsi que la puce N1 pour le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le Thread. Ce choix de puce n’est pas anodin : sans les fonctionnalités de Siri IA qui justifient l’A17 Pro, le produit perdrait une partie de son intérêt.

De son côté, le HomePod mini devrait avoir la puce S9 de l’Apple Watch ou une version plus récente, mais il n’est pas établi que cette puce soit suffisamment puissante pour faire tourner la version d’Apple Intelligence qui alimentera Siri. Parmi les autres évolutions attendues : la puce N1, une qualité sonore améliorée, une puce Ultra Wideband de nouvelle génération et un coloris rouge.