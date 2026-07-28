Apple confirme : tout iPhone, Mac, iPad ou Apple Watch loué avec son programme Apple Upgrade ne sera pas bloqué en cas d’impayé. Cela intervient après une mention dans le code d’iOS 27.

Pas de blocage en cas d’impayé… pour l’instant

Apple a annoncé aujourd’hui Apple Upgrade, son programme de leasing qui concerne pour le moment les États-Unis. Il est ainsi possible de louer un iPhone, Mac, iPad ou Apple Watch dès 11,99 $/mois, avec des paiements sur 12, 24 ou 36 mois selon les cas.

« Il n’y aura pas de mode restreint et/ou aucune limitation ne sera imposée aux fonctionnalités de l’appareil en raison de retards de paiement ou d’un défaut de paiement dans le cadre du programme Apple Upgrade », a déclaré un porte-parole d’Apple auprès de The Verge.

La semaine dernière, un bout de code dans iOS 27 mentionnait « App Managed Features ». Ce système faisait bien comprendre qu’Apple pouvait verrouillait des fonctionnalités d’un iPhone en cas d’impayé. Le code d’iOS 27 mentionnait aussi un « Mode restreint » qui pouvait s’activer si l’utilisateur n’était pas à jour au niveau des paiements de son appareil. Ce mode bloque l’accès à plusieurs tâches basiques :

Lecteur d’accessibilité, Santé, Loupe et Horloge pour les fonctions d’accessibilité et de santé

Téléphone, Réglages, Cartes (Wallet) et Mots de passe pour rester joignable et gérer les identifiants

App Store qui reste accessible afin de permettre à l’utilisateur de résoudre le problème de paiement

De plus, le code d’iOS 27 faisait état d’un système « Verrouillage financier du partenaire », intégré au système Localiser d’Apple, empêchant physiquement l’effacement, la revente ou le démontage de l’iPhone tant que la situation n’est pas régularisée. La société qui propose le financement ne peut toutefois pas accéder à la localisation de l’iPhone via cette intégration, une limite qui distingue ce verrouillage d’un traçage complet de l’appareil.

Un changement dès septembre avec iOS 27 ?

Il est bon de noter que tout cela concerne le code d’iOS 27 et que cette version reste en bêta tout au long de l’été. La dernière version en date pour le grand public est iOS 26.6. À voir donc si la situation évoluera avec le programme Apple Upgrade une fois qu’iOS 27 sera disponible en version finale en septembre.