Un iPhone en location et non payé dans les temps pourra bientôt être verrouillé à distance sans possibilité d’effacement, de revente ou de démontage. C’est ce que révèle du code découvert dans la bêta d’iOS 27, repéré par 9to5Mac qui décrit un système de restriction directement lié à Apple Upgrade, le programme de location d’Apple qui arrivera le 28 juillet.

Ce mécanisme, baptisé « Fonctionnalités gérées par l’application », surveille le statut de paiement d’un appareil financé et déclenche des restrictions en cas de problème. Il s’active sans seuil automatique prédéfini : c’est le financeur, et non un algorithme fixe, qui décide du moment où l’appareil doit basculer en mode restreint.

Un verrouillage de l’iPhone si vous ne payez pas à temps

Une fois activé, le mode restreint bloque l’accès à la quasi-totalité des applications de l’iPhone jusqu’à la résolution du problème de paiement. L’utilisateur conserve néanmoins un accès à une liste précise d’applications essentielles, qui permet de continuer à utiliser l’appareil pour des tâches basiques :

Lecteur d’accessibilité, Santé, Loupe et Horloge pour les fonctions d’accessibilité et de santé

Téléphone, Réglages, Cartes (Wallet) et Mots de passe pour rester joignable et gérer les identifiants

App Store qui reste accessible afin de permettre à l’utilisateur de résoudre le problème de paiement

Des exceptions s’appliquent également à certaines applications jugées critiques, comme Messages, Maison ou celles liées aux médicaments et à la sécurité personnelle qui restent fonctionnelles même en mode restreint. Les abonnements souscrits via l’App Store continuent en revanche d’être facturés normalement, indépendamment du statut de l’appareil.

Le dispositif ne se limite pas à un blocage logiciel temporaire. Un système « Verrouillage financier du partenaire», intégré au système Localiser d’Apple, empêche physiquement l’effacement, la revente ou le démontage de l’iPhone tant que la situation n’est pas régularisée. La société qui propose le financement ne peut toutefois pas accéder à la localisation de l’iPhone via cette intégration, une limite qui distingue ce verrouillage d’un traçage complet de l’appareil.

Le lien avec le programme Apple Upgrade

Ce système technique accompagne le lancement prochain du programme de location « Apple Upgrade » aux États-Unis, en partenariat avec Klarna. Les durées d’engagement prévues s’étendent sur 24 mois pour l’iPhone et l’Apple Watch, contre 36 mois pour le Mac et l’iPad, une période pendant laquelle ce mécanisme de restriction pourrait s’appliquer en cas de défaut de paiement. À voir cependant si ce sera présent dans la version finale d’iOS 26.6, puisqu’iOS 27 n’arrivera pas avant septembre. La release candidate d’iOS 26.6, disponible depuis 24 heures, n’intègre pas les références au verrouillage de l’iPhone en cas d’impayés.