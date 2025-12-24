Le revendeur de matériel informatique C&C de Bayonne a vu son stock d’iPhone, d’iPad et d’Apple Watch dérobé lors d’une attaque à la voiture-bélier perpétrée dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 décembre. Une coordination rapide entre les différents services de police a permis d’arrêter les deux suspects et de récupérer l’intégralité du butin seulement une heure et demie après l’effraction.

Des cambrioleurs dérobent 31 500 euros de produits Apple

Comme l’explique Sud Ouest, l’attaque s’est déroulée aux alentours de 3 heures du matin rue du Port-Neuf à Bayonne. Les malfaiteurs ont utilisé une Audi A6 volée la veille en Espagne et équipée de fausses plaques pour pénétrer dans l’établissement. Le véhicule a d’abord reculé sous les arcades avant de percuter la vitrine en marche avant pour faire céder les portes.

Une fois à l’intérieur, les deux individus ont ignoré les modèles d’exposition destinés à la clientèle pour se concentrer exclusivement sur les réserves. Ils ont récupéré un stock important comprenant des Apple Watch, des iPad et des iPhone. La valeur totale du préjudice est estimée à 31 500 euros.

La riposte des forces de l’ordre s’est organisée immédiatement grâce à la vidéosurveillance. La brigade de nuit de la police municipale a exploité les images des caméras pour signaler la direction de la fuite à la police nationale. Le véhicule suspect filait à vive allure vers la frontière espagnole, multipliant les manœuvres dangereuses.

Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) a repéré l’Audi sur l’autoroute A63 et a engagé une filature discrète. Lorsque les fuyards ont quitté l’axe rapide à la sortie sud de Saint-Jean-de-Luz, les agents ont alerté leurs collègues pour préparer une interception. Des policiers locaux se sont alors positionnés stratégiquement au rond-point de la Croix-des-Bouquets à Urrugne, tandis que la BAC couvrait une éventuelle retraite vers le péage de Biriatou.

Les autorités ont interpellé les suspects

Le piège s’est refermé lorsque la voiture a atteint le rond-point d’Urrugne. Les policiers ont déployé un dispositif « Diva » pour crever les pneus du véhicule bélier. Contraints d’abandonner leur Audi immobilisée, les deux hommes, un Espagnol de 26 ans et un Marocain de 32 ans, ont tenté de s’échapper à pied. L’un a été capturé derrière un muret, l’autre interpellé peu après avec l’aide de la police aux frontières.

Cette efficacité a permis une résolution rapide de l’affaire. Dès lundi, l’ensemble des produits Apple volés a été rendu au commerçant. Cyril Haisch, responsable du magasin C&C qui a pu rouvrir dès mardi, a salué la performance des agents : « Je ne m’attendais pas à tout récupérer aussi rapidement. Je retiens surtout le travail incroyable de la police ».

Les deux prévenus, placés en détention provisoire, comparaîtront devant le tribunal de Bayonne le 16 février.