Apple vient de décrocher un nouveau brevet stratégique qui pourrait transformer la fiabilité des capteurs de pression intégrés à l’Apple Watch et à d’autres appareils mobiles. L’objectif consiste à éliminer efficacement l’eau, la transpiration ou les résidus susceptibles d’obstruer les ports de mesure, un problème bien connu des capteurs barométriques exposés aux environnements humides.

Une approche thermique basée sur la physique des fluides

Contrairement aux solutions actuelles reposant sur des vibrations mécaniques, Apple décrit un système fondé sur des impulsions thermiques contrôlées. Un minuscule élément chauffant est placé à l’intérieur de la cavité du capteur. Lorsqu’une obstruction liquide est détectée, le dispositif déclenche un processus en deux temps.

Création et expansion d’une poche de gaz

La première impulsion, brève mais puissante, chauffe localement une petite quantité de liquide afin de générer une poche de gaz. Une seconde impulsion, moins énergivore, permet ensuite à cette poche de se dilater, créant ainsi une pression suffisante pour expulser le liquide hors de l’orifice. Apple compare ce mécanisme à un souffle puissant forçant l’eau à travers une membrane de protection.

Un net progrès face aux limites actuelles

Jusqu’à présent, l’Apple Watch ne pouvait évacuer l’eau que depuis le haut-parleur, laissant le capteur de pression dépendre de l’évaporation naturelle ou de l’intervention de l’utilisateur. Le brevet introduit une solution active et automatisée, capable de préserver la précision des données d’altitude même après une immersion ou une exposition prolongée à l’humidité.

Des usages étendus à tout l’écosystème Apple

Cette technologie pourrait être intégrée à de nombreux produits, des montres connectées aux écouteurs sans fil, en passant par les smartphones et les tablettes. Apple évoque également une gestion intelligente de l’énergie et une coordination avec d’autres capteurs pour optimiser l’activation du système.

Avec ce brevet, Apple confirme son ambition de rendre ses capteurs plus autonomes et plus fiables. Une évolution certes incrémentale mais qui pourrait améliorer durablement le suivi sportif, les mesures d’altitude et l’expérience utilisateur dans certaines situations.