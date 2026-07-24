La bataille judiciaire entre Apple et OpenAI ressemble de plus en plus à une série sans fin. Le dossier, initialement confié à la magistrate Virginia K. DeMarchi, est désormais attribué au juge fédéral Edward J. Davila, du tribunal du district nord de Californie. La première conférence de gestion, prévue le 13 octobre, devra être reprogrammée.

Deux anciens salariés au centre de la plainte

Apple a engagé la procédure le 10 juillet, accusant OpenAI, la société matérielle io Products et deux anciens employés de détournement de secrets commerciaux. Chang Liu, ex-ingénieur électrique senior, aurait conservé un Mac professionnel encore authentifié sur les réseaux internes et exploité une faille pour consulter des documents confidentiels après son départ.

Tang Yew Tan, ancien vice-président du design des produits pour l’iPhone et l’Apple Watch, est également visé. Selon Apple, ce dernier se serait envoyé des informations concernant des fournisseurs avant de rejoindre OpenAI en tant que responsable du matériel. Yew Tan aurait aussi demandé à des candidats d’apporter en entretien des composants liés à des appareils non commercialisés. Ces accusations n’ont, à ce stade, pas été jugées.

Le futur appareil d’OpenAI directement concerné

Apple estime que ces informations auraient soutenu les ambitions matérielles d’OpenAI, qui développe un appareil grand public avec les équipes issues de Jony Ive. Le constructeur réclame une injonction interdisant l’utilisation ou la conservation de sa propriété intellectuelle, le retour de ses biens, ainsi que des dommages, des redevances et un procès devant jury.

OpenAI conteste la plainte et affirme n’avoir « connaissance d’aucune preuve démontrant son bien-fondé ». Apple a parallèlement demandé à plusieurs dizaines d’anciens salariés désormais employés par OpenAI de préserver leurs documents. L’arrivée d’Edward Davila ne préjuge pas de l’issue du litige, mais ouvre une étape procédurale importante dans une affaire susceptible d’influencer le développement du premier produit matériel d’OpenAI.