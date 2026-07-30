Greg Brockman, président d’OpenAI, a rejeté les accusations portées par Apple selon lesquelles son entreprise aurait volé des secrets commerciaux. Il a par ailleurs confirmé qu’OpenAI travaille sur une « famille d’appareils » intégrant ses propres puces, dont la sortie est attendue prochainement, au cours d’une interview avec Joanna Stern.

Une réponse frontale à la plainte d’Apple

Apple a porté plainte contre OpenAI, accusant le créateur de ChatGPT d’entretenir une véritable « culture du vol de matériel » et qualifiant les futurs projets de produits de l’entreprise de « pourris jusqu’à la moelle ». La plainte reproche à OpenAI d’avoir mené une campagne de plusieurs mois pour obtenir des informations confidentielles auprès d’employés d’Apple lors d’entretiens d’embauche.

Greg Brockman a balayé ces accusations en affirmant qu’OpenAI est « largement innovant » et n’a strictement aucun intérêt à s’approprier les secrets industriels d’un concurrent, préférant se concentrer sur le développement de sa propre feuille de route à long terme. Il a par ailleurs refusé de s’exprimer davantage sur cette procédure judiciaire toujours en cours, se contentant de cette défense générale. Sa réponse complète est :

Je dirais que les secrets commerciaux des autres entreprises ne nous intéressent pas. Nous sommes suffisamment innovants. Nous abordons les choses sous notre propre angle. C’est ainsi que nous fonctionnons et c’est ce que nous faisons.

Une famille d’appareils et du mieux pour ChatGPT

Le projet matériel d’OpenAI, développé en collaboration avec Jony Ive, ex-designer emblématique d’Apple, doit selon Greg Brockman être « maximalement utile » et pensé spécifiquement pour l’ère de l’intelligence artificielle. Plusieurs rumeurs évoquent un premier produit prenant la forme d’une enceinte connectée avec un assistant vocal proche d’un compagnon humain, dépourvu d’écran.

Greg Brockman a confirmé qu’OpenAI développe également ses propres puces pour équiper cette future gamme de produits, une démarche qui traduit une volonté d’indépendance technologique vis-à-vis des fournisseurs habituels du secteur. Il s’est toutefois montré prudent sur le calendrier précis, se limitant à indiquer qu’il fallait « s’y attendre bientôt » sans donner de date ferme.

En outre, interrogé sur l’état actuel de l’application ChatGPT sur Mac, le président d’OpenAI a reconnu sans détour qu’elle était « un peu un fouillis », une conséquence directe de la fusion entre ChatGPT et Codex. Il a néanmoins annoncé que l’onglet Work, actuellement séparé, devrait disparaître d’ici la fin de l’année 2026 au profit d’une intégration complète et harmonisée directement au sein de ChatGPT, ce qui devrait clarifier l’expérience utilisateur avant même l’arrivée des futurs produits matériels de l’entreprise.