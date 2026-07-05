Comme chaque année, le 4 juillet marque la fête nationale des États-Unis commémorant la déclaration d’indépendance signée en 1776. L’édition 2026 est notable, puisqu’elle célèbre les 250 ans du pays d’Amérique du Nord. Et il se trouve que cette occasion a un rapport avec… l’iPhone 17 Pro Max.

Un iPhone 17 Pro Max sera de retour en 2276

Quand ils creuseront le sol de Philadelphie le 4 juillet 2276, dans 250 ans donc, les Américains du futur dénicheront un imposant cylindre métallique de plus de 400 kg, rempli à leur attention de centaines d’objets et documents venus des 50 États américains. Fermement scellée début juin, la lourde capsule en inox a été enterrée hier, près de l’endroit où la déclaration d’indépendance des États-Unis a été signée en 1776.

Parmi les objets présents dans la capsule temporelle, on retrouve un iPhone 17 Pro Max dans son coloris orange cosmique. Reste à voir si cet iPhone fonctionnera réellement lorsque le 500e anniversaire des États-Unis aura lieu en 2276. Il y a de très fortes chances que la batterie soit hors d’usage bien avant cette date.

The Cosmic Orange iPhone 17 Pro Max is going into a time capsule for the next 250 years If only the foldable iPhone came out a year early it could have out-survived every single iPhone that will ever be made in the space-year 2276 https://t.co/DyXmWr5P0L pic.twitter.com/WRbOILqRKe — icon (5-core GPU) (@iconredesign) July 4, 2026

Outre l’iPhone 17 Pro Max, la capsule temporelle comprend une plume marron beige d’Old Abe, un aigle qui a participé à une trentaine de batailles pendant la guerre de Sécession. Il y a aussi un morceau de tissu de la machine à voler des frères Wright, pionniers de l’aviation, remontant à 1903. Il y a également un diamant de l’Arkansas, une recette de bizcochito du Nouveau-Mexique, une médaille d’or olympique avec des épingles de Milan-Cortina 2026, un os de baleine franche de l’Atlantique Nord, une lettre du gouverneur de Californie et de sa compagne, et plus encore. L’iPhone 17 Pro Max est visiblement le seul produit tech.