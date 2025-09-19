À peine lancé dans le commerce que l’iPhone 17 Pro Max fait déjà parler de lui dans le monde artistique. Trois photographes de renom — Inez & Vinoodh, Mickalene Thomas et Trunk Xu — ont eu l’occasion d’expérimenter le nouveau smartphone en avant-première. Leurs meilleurs clichés sont actuellement présentés à New York dans une exposition intitulée « Joy in 3 Parts », où chaque artiste propose cinq photographies inspirés par le thème de la joie.

Crédit image : Trunk Xu

Un triple capteur pensé pour la créativité

Équipé de trois caméras Fusion 48 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif), l’iPhone 17 Pro Max se positionne comme un outil créatif à part entière. Mickalene Thomas a ainsi capturé des portraits spontanés de résidents de Brooklyn : « Les portraits improvisés sont possibles parce que je n’ai pas à manipuler un appareil lourd et encombrant », explique la photographe.

Crédit Image : Mickalene Thomas

La culture numérique au cœur de l’exposition

De son côté, Trunk Xu a choisi de mettre en lumière la culture des réseaux sociaux, rappelant le rôle central de l’iPhone dans cette révolution visuelle. « Pour moi, l’iPhone a libéré une joie profonde : celle de documenter le monde tel qu’il est, en étant acteur de l’instant », confie Xu. Les amateurs de photophones performant devront cependant patienter : la plupart des modèles d’iPhone 17 Pro ont vu leur date de livraison glisser à octobre.