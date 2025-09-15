C’est le 19 septembre que les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et Air sortiront. En attendant cette date, nous avons le droit à des photos montrant les boîtes des nouveaux smartphones d’Apple.

Un aperçu des boîtes pour les nouveaux iPhone

Les photos sont partagées par Jon Freier, président de la branche grand public chez l’opérateur américain T-Mobile. On peut voir la boîte des iPhone 17, iPhone 17 Pro Max et iPhone 17 Pro. Celle de l’iPhone Air est juste en dessous. D’autres photos montrent plusieurs exemplaires de la boîte pour l’iPhone Air, ainsi que celle de l’iPhone 17 Pro Max avec son coloris orange.

👀 For those that purchased a new iPhone 17 through T-Life, our team is working hard in our distribution centers to get your new iPhone out to you later this coming week! pic.twitter.com/XdSrdu9Fao — Jon Freier (@JonFreier) September 14, 2025

Le site d’Apple propose également quelques images montrant les boîtes, comme on peut le voir ci-dessous.

Apple et les revendeurs ont lancé les précommandes vendredi 12 septembre. Il est toujours possible de passer une commande pour recevoir un exemplaire dès le 19 septembre (tout dépend du stock). L’achat se fait sur l’Apple Store en ligne ou chez les revendeurs. Voici les liens directs pour commander chez Amazon :

Du côté de la Fnac :

Chez Boulanger :

Du côté de Darty :

Chez Cdiscount :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :