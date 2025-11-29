La plainte antitrust de xAI qui vise Apple et OpenAI s’étend à l’international. Alors que le fabricant d’iPhone et le créateur de ChatGPT tentent de gagner du temps aux États-Unis, Elon Musk, fondateur et patron de xAI, a obtenu le feu vert pour étendre ses enquêtes en Corée du Sud. De nouveaux documents judiciaires révèlent que xAI cherche à obtenir des informations cruciales auprès d’un acteur mystérieux.

xAI cherche des preuves en Corée du Sud

La justice américaine a approuvé une requête de xAI visant à collecter des preuves à l’étranger. Cette procédure s’appuie sur une « lettre de demande d’entraide judiciaire internationale conformément à la Convention de la Haye sur l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale », selon un nouveau document judiciaire.

L’ordonnance précise que la Cour va transmettre directement cette lettre ainsi que sa traduction certifiée à l’administration judiciaire nationale de Corée du Sud. L’identité exacte de l’entité visée par cette procédure n’a pas été divulguée dans les documents, laissant la porte ouverte à toutes les interprétations sur le rôle de cet acteur dans le dossier.

Si le nom de la cible reste secret, plusieurs hypothèses circulent quant aux entreprises susceptibles d’intéresser les avocats d’Elon Musk. Les regards se tournent naturellement vers des géants comme Samsung ou SK Hynix, qui fournissent une partie de l’infrastructure matérielle nécessaire au fonctionnement des modèles d’OpenAI.

Une autre piste mène à Kakao. Cette entreprise a récemment conclu un partenariat stratégique intégrant ChatGPT directement dans son application KakaoTalk, utilisée par plus de 90 % des Coréens. Il est toutefois possible que la réalité soit tout autre et qu’aucun de ces acteurs ne soit concerné. Seule certitude : une entité en Corée du Sud est sur le point d’être entraînée dans ce litige commercial majeur.

Un délai supplémentaire pour Apple et OpenAI

Pendant que ce volet international se met en place, la procédure américaine suit son cours au ralenti. Apple et OpenAI ont sollicité un délai supplémentaire pour déposer leur réponse suite au refus du juge de rejeter la plainte initiale. Cette demande, qualifiée de routine, a été acceptée par le tribunal. Les deux sociétés ont désormais jusqu’au 11 décembre pour soumettre leurs arguments.

Pour rappel, xAI a initié cette poursuite en août, accusant Apple et OpenAI de complot pour monopoliser le marché de l’intelligence artificielle avec leur partenariat. Elon Musk reprochait notamment l’absence de ses applications X et Grok dans la section des « Indispensables » de l’App Store. Il soutient que l’alliance entre le fabricant de l’iPhone et le créateur de ChatGPT rend toute concurrence impossible autour de l’IA sur mobile, une accusation fermement rejetée par Apple.