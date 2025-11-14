La croisade d’Elon Musk contre l’alliance stratégique entre Apple et OpenAI vient de remporter une première victoire. Un juge fédéral du Texas a refusé de classer la plainte pour entente illicite déposée par xAI, la start-up d’Elon Musk, forçant Apple et OpenAI à se défendre sur le fond. Une décision qui donne une crédibilité inattendue à une procédure qui semblait initialement motivée par une querelle personnelle.

L’intégration de ChatGPT à Siri au cœur des accusations

Déposée en août, la plainte de xAI dépeint un tableau dans lequel Apple, « pris de court par les innovations majeures en IA », aurait conclu un pacte « désespéré » avec OpenAI pour protéger son « monopole sur les smartphones ». La preuve de cette conspiration ? L’intégration profonde de ChatGPT au sein de Siri.

Selon les avocats de xAI, cette alliance crée un monopole de fait. Si un utilisateur d’iPhone souhaite interagir avec une IA générative via Siri, « il n’a d’autre choix que d’utiliser ChatGPT, même s’il préférerait utiliser des produits plus innovants et imaginatifs comme le Grok de xAI ». La plainte accuse également Apple de « dé-prioriser » les applications concurrentes sur l’App Store et de priver Grok des précieuses données de milliards d’utilisateurs en lui refusant le même niveau d’intégration, une intégration demandée par xAI. Mais elle lui a été refusée.

Apple et OpenAI rejettent les accusations

Face à ces accusations, la défense d’Apple et d’OpenAI repose sur un argument simple : leur accord ne comporte aucune clause d’exclusivité. Rien, sur le papier, n’empêcherait Apple d’intégrer d’autres chatbots, comme Grok, dans son écosystème.

C’est précisément là que la bataille juridique va se jouer. Pour xAI, peu importe qu’il n’y ait pas d’exclusivité contractuelle. Dans les faits, en n’offrant ce niveau d’intégration qu’à ChatGPT, Apple crée une barrière infranchissable pour les concurrents qui ne peuvent offrir la même « fonctionnalité, facilité d’utilisation et intégration » depuis l’App Store. En refusant de classer l’affaire, le juge Mark Pittman a estimé que cet argument méritait d’être examiné. xAI, qui réclame des milliards de dollars de dommages et intérêts, a donc gagné le droit de poursuivre son combat devant les tribunaux.