Apple Vision Pro : la diffusion de matchs des Lakers en direct immersif arrive bientôt
Apple détaille aujourd’hui l’arrivée de la diffusion de matchs des Lakers en direct immersif sur le Vision Pro. Les fans de NBA pourront ainsi assister virtuellement aux matchs. Il y a aussi le cas pour la France.
Des matchs de NBA sur l’Apple Vision Pro
À partir du 9 janvier (10 janvier en réalité en France à cause du décalage horaire), les possesseurs de l’Apple Vision Pro pourront regarder les matchs des Lakers de façon immersive via l’application Spectrum SportsNet ou l’application NBA. En l’occurrence, la disponibilité est limitée puisque ça concerne les personnes en Californie du Sud, Hawaii et dans certains endroits du Nevada (dont Las Vegas). À l’international, ça concerne le Japon, Singapour et la Corée du Sud.
Il y aura les matchs en direct. En ce qui concerne le replay et les moments clés des matchs de NBA à (re)voir, ce sera disponible aux États-Unis et dans certains pays. La France fait partie du lot en passant par l’application NBA. Il faudra par contre attendre le 11 janvier pour découvrir les vidéos.
Voici le programme pour les matchs de Lakers sur l’Apple Vision Pro avec les heures françaises :
- 10 janvier à 4h30 : Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers
- 6 février à 4 heures : Philadelphia 76ers vs Los Angeles Lakers 21 février à 4 heures : Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers
- 6 mars à 4 heures : Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets
- 11 mars à 5 heures : Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers 31 mars à 4 heures : Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers
Voici comment Apple présente la diffusion des matchs de NBA sur le Vision Pro :
Apple Immersive place les utilisateurs de l’Apple Vision Pro au cœur des événements et des récits en direct, au fur et à mesure qu’ils se déroulent. Spectrum Front Row dans Apple Immersive est réalisé et produit pour le Vision Pro avec un débit pouvant atteindre 150 Mbps et sept angles de vue uniques : la table des marqueurs, la zone sous chaque panier, une vue panoramique de la salle, le tunnel des joueurs, la cabine de diffusion et une perspective mobile au bord du terrain pour les interviews et les commentaires. L’équipe de diffusion comprend Mark Rogondino, commentateur sportif récompensé par un Emmy Award, et Danny Green, triple champion NBA et ancien ailier des Lakers, en tant qu’analyste.
Spectrum Front Row dans Apple Immersive rapproche les spectateurs de chaque passe, tir et contre. Les graphiques du match, tels que les tiers inférieurs, les listes de joueurs, les chronomètres de match et de tir, ainsi que les scores, apparaissent en 3D, comme s’ils flottaient directement devant le spectateur. Des micros ambisoniques capturent le son spatial de la salle, permettant aux téléspectateurs d’entendre le crissement des baskets sur le parquet, le bruissement du filet lorsqu’un joueur marque un tir à trois points et les cris de la foule pendant les moments intenses du match. Pendant les temps morts, les mi-temps et autres pauses, la diffusion reste en direct depuis la salle, présentant les présentations d’avant-match, les réunions d’équipe et même les animations dans la salle.