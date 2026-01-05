Apple détaille aujourd’hui l’arrivée de la diffusion de matchs des Lakers en direct immersif sur le Vision Pro. Les fans de NBA pourront ainsi assister virtuellement aux matchs. Il y a aussi le cas pour la France.

Des matchs de NBA sur l’Apple Vision Pro

À partir du 9 janvier (10 janvier en réalité en France à cause du décalage horaire), les possesseurs de l’Apple Vision Pro pourront regarder les matchs des Lakers de façon immersive via l’application Spectrum SportsNet ou l’application NBA. En l’occurrence, la disponibilité est limitée puisque ça concerne les personnes en Californie du Sud, Hawaii et dans certains endroits du Nevada (dont Las Vegas). À l’international, ça concerne le Japon, Singapour et la Corée du Sud.

Il y aura les matchs en direct. En ce qui concerne le replay et les moments clés des matchs de NBA à (re)voir, ce sera disponible aux États-Unis et dans certains pays. La France fait partie du lot en passant par l’application NBA. Il faudra par contre attendre le 11 janvier pour découvrir les vidéos.

Voici le programme pour les matchs de Lakers sur l’Apple Vision Pro avec les heures françaises :

10 janvier à 4h30 : Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers

6 février à 4 heures : Philadelphia 76ers vs Los Angeles Lakers 21 février à 4 heures : Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers

6 mars à 4 heures : Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets

11 mars à 5 heures : Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers 31 mars à 4 heures : Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers

Voici comment Apple présente la diffusion des matchs de NBA sur le Vision Pro :