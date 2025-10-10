Certains possesseurs de l’Apple Vision Pro rêvaient de sports en direct et immersifs : Apple commence à concrétiser cette vision. Quelques-uns des matchs des Los Angeles Lakers seront diffusés en direct dans le format Apple Immersive pour la saison 2025-2026. Cette initiative est une première pour Apple et soulève d’importantes questions techniques.

Des matchs de NBA en direct à 180 degrés

Jusqu’à présent, Apple se contentait de proposer de courts extraits de matchs de la NFL (football américain) ou de la MLS (ligue professionnelle de football en Amérique du Nord) bien après leur déroulement. Le nouveau partenariat avec Spectrum change la donne en proposant la retransmission en direct via le format Apple Immersive qui utilise une vidéo à 180 degrés pour plonger le spectateur au cœur de l’action.

Le contenu sera accessible via les applications NBA et Spectrum SportsNet. En plus des matchs en direct, les abonnés pourront retrouver les rediffusions intégrales ainsi que des extraits des meilleurs moments à la demande, toujours dans ce format immersif.

Le défi technique de la qualité en streaming

Cette incursion dans le direct n’est pas sans défis. Si des tiers ont déjà expérimenté la diffusion immersive en temps réel, c’est un territoire inconnu pour Apple. La principale incertitude concerne la fidélité visuelle du flux vidéo. On ne sait pas encore si la qualité d’image sera au rendez-vous pendant la diffusion.

En général, les contenus Apple Immersive pré-enregistrés sont tournés en 8K et offrent un excellent niveau de détail. Il pourrait être difficile pour un match diffusé en direct d’atteindre une telle performance technique, notamment avec un débit annoncé allant jusqu’à 150 Mb/s.

Il est intéressant de noter qu’Apple n’a pas choisi de lancer cette fonctionnalité avec ses propres contenus sportifs, comme les matchs de la MLB (baseball) ou de la MLS pour lesquels la société détient des droits. Cette collaboration avec Spectrum pourrait donc servir de banc d’essai.

Apple utiliserait ainsi ce partenariat pour évaluer les performances, identifier les problèmes techniques et perfectionner sa technologie de streaming immersif avant de la déployer potentiellement à plus grande échelle sur ses propres services.

Pour le moment, aucune date n’a été communiquée pour la première retransmission d’un match des Lakers en format immersif sur l’Apple Vision Pro. La saison régulière de la NBA doit quant à elle débuter le 21 octobre. La disponibilité en dehors des États-Unis reste à confirmer.