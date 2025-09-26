Les autres expériences immersives à venir :

Elevated : le nouvel épisode de la série. prévu pour le 3 octobre, nous montrera Tim Robbins guidant les spectateurs à vol d’oiseau au-dessus du Maine, traversant lacs, forêts et côtes sauvages.

World of Red Bull : Une série consacrée à l’univers Red Bull, qui proposera « Backcountry Skiing » en décembre, avec des images fortes en pleine nature, et « Big-Wave Surfing » à Tahiti en 2026.

A Night at the BBC Proms : Un voyage musical dans le Royal Albert Hall avec le pianiste Lukas Sternath interprétant Grieg, accompagné de l’orchestre symphonique de la BBC. Un rendez-vous classique en VR prévu cet automne.

Julaymba (PHORIA) Immersion dans la forêt tropicale de Daintree en Australie : l’expérience explore la culture des peuples Kuku Yalanji, les rituels, les sons, la faune et une végétation luxuriante. Disponible dès octobre.

Experience Paris – The Explorers : Une traversée immersive de Paris : des cuisines étoilées au sommet des monuments emblématiques en passant par les ruelles de Montmartre.

CORTIS (HYBE) : Une plongée intime dans les coulisses du groupe K-pop CORTIS. Suivez les répétitions, la création de la chorégraphie de leur titre « GO! » et des moments inédits.

Journey to Antarctica (CNN) : À la pointe sud du globe, suivez l’expédition scientifique menée par Bill Weir afin de documenter les manchots empereurs sortant de l’hiver avec leurs poussins. Une démarche pour mieux comprendre les effets du réchauffement. Déploiement prévu au printemps 2026.