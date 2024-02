Les contenus sportifs pour l’Apple vision Pro arrivent : lors du traditionnel Slam Dunk Contest, plusieurs observateurs ont noté la présence d’un gros bloc caméra spécialisé dans l’enregistrement de vidéos 3D souvent destinées aux casques XR (sachant que la 3D sur les téléviseurs est de l’histoire ancienne désormais). Rien n’indique clairement que ces caméras appartiennent à Apple, mais il y a de fortes présomptions dans ce sens. Pour rappel, juste après l’introduction de l’Apple Vision Pro lors de la WWDC 2023, le commissaire de la NBA, Adam Silver, avait confirmé son intention d’apporter la NBA dans le casque d’Apple. « Nous travaillons en étroite collaboration avec Apple », avait alors précisé Silver.

On sait aussi que le 2 février dernier, date de lancement de l’Apple Vision Pro aux Etats-Unis, Adam Silver et le CEO d’Apple Tim Cook se sont rencontrés pour discuter d’une future collaboration. L’essentiel de la discussion aurait concerné la retransmission des matchs de NBA sur plusieurs écrans en simultané, mais le sujet des vidéos immersives aurait aussi été abordé. Silver a aussi donné indirectement une explication concernant la présence de caméras 3D lors du All star Week-end : « C’est à bien des égards mieux que d’être assis devant le tribunal », a ainsi affirmé le commissaire de la NBA. « Cela peut vous emmener n’importe où sur le terrain. Cela peut vous donner le point de vue d’un joueur. Ce sera, pour moi, la façon dont les gens, au fil du temps, expérimenteront le sport. »