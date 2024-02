Decathlon ne prendra pas le train en marche : le groupe français, géant de la vente d’articles de sport, vient de lancer une application compatible avec l’Apple Vision Pro. Actuellement tout en anglais (pour rappel, le Vision Pro n’est pas encore disponible à la vente en France), l’application permet d’accéder à l’ensemble des articles de la boutique en ligne Decathlon, mais surtout, permet d’afficher en AR les produits souhaités ! Ainsi, il devient possible de visualiser les produits que l’on souhaite acheter dans un environnement « réel ». Idéal donc pour se faire une bonne idée des dimensions des produits et de la place qu’ils risquent d’occuper dans telle ou telle pièce de la maison.



Ce type d’app n’est pas une nouveauté en soi (Ikea propose la sienne sur iPhone, avec là encore de l’affichage AR), mais elles ne sont pas encore très nombreuses pour le casque XR d’Apple. Et puis, réjouissons nous que l’initiative provienne cette fois d’une entreprise française. Decathlon aurait commencé à travailler sur cette application depuis le mois d’octobre. Quelques mois de conception et de développement pour être prêt pour la période de lancement du casque, cela reste finalement un délai plus que correct. Nul doute que l’app sera localisée en français pour le lancement du casque dans nos contrées. Il ne reste plus qu’à prendre son mal en patience…