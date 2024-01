L’Apple Vision Pro est encore (très) pauvre en contenus dédiés. Pas de jeux XR d’envergure (à moins de considérer qu’un énième Fruit Ninja est quelque chose d’ambitieux…), peu de contenus médias adaptés (quelques dizaines de films en 3D immersive et c’est tout), une poignée d' »expériences XR » développées par Apple et qui ne sont qu’un avant goût de ce qui sera possible dans le futur (un bout de concert ou de match NBA, des dinosaures en vadrouille), et concernant Apple, nombre d’applications qui sont directement issues de la version iPad, c’est qui est tout de même assez décevant. Apple compte donc beaucoup sur les développeurs, peut-être un peu trop diront certains, et ce qui est sûr c’est que ces derniers ne se sont pas trouvés foulés non plus pour ce démarrage.

Quelques apps cependant ont bénéficié d’une optimisation un peu plus poussée pour le premier casque XR d’Apple, à l’instar d’Airmail, Box, CARROT Weather, Fantastical, Facades, JigSpace, MUBI, Night Sky, OmniPlan 4, Parcel, PCalc, Red Bull TV, Sky Guide, Tides, Webex, Zoom, J.Crew, Loewe, LEGO Builder’s Journey, Excel, PowerPoint, Word, Teams ou bien encore Disney+. Les fonctions d’affichage XR sont bien entendu plus ou moins poussées selon les apps. Ainsi, les apps de Loewe ou de J.Crew affichent de véritables environnements virtuels pour vendre leurs produits, tandis que Disney+ propose 5 environnements de visionnage en 3D immersive (dont un environnement STAR WARS bien sûr…). Ce n’est pas énorme, mais les propriétaires du Vivion Pro devront bien s’en contenter avant l’arrivée d’apps un peu plus consistantes.

L’Apple Vision Pro sera mis en vente Aux Etats-Unis le 2 février prochain.