24 heures avant la disponibilité du Vision Pro, Apple annonce qu’il y a plus 600 applications optimisées pour visionOS. Il faut comprendre par là qu’elles proposent une expérience native, là où les autres applications seront simplement la version iPad avec une expérience générale un peu moins intéressante.

Plus de 600 applications natives pour le Vision Pro

Parmi les applications pour l’Apple Vision Pro, on retrouve Airmail, Box, CARROT Weather, Disney+, Fantastical, Facades, JigSpace, MUBI, NBA, Night Sky, OmniPlan 4, Parcel, PCalc, Red Bull TV, Sky Guide, Tides, Webex, Zoom, Microsoft 365 (Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Teams, Word) et plus encore. Au total, il y a plus d’un million d’applications disponibles sur le casque, si on regroupe les applications optimisées et les autres.

Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial, déclare :

L’Apple Vision Pro libère l’imagination de notre communauté mondiale de développeurs et nous sommes inspirés par la gamme d’expériences spatiales qu’ils ont créées pour cette nouvelle plateforme passionnante. Avec plus de 600 nouvelles expériences spatiales à explorer dans le tout nouvel App Store, et plus d’un million d’applications compatibles sur iOS et iPadOS, les utilisateurs peuvent découvrir un large éventail d’applications qui repoussent les limites du possible. Ces applications incroyables vont changer notre façon de vivre les divertissements, la musique et les jeux, stimuler notre imagination avec de nouvelles façons d’apprendre et d’explorer, débloquer la productivité comme jamais auparavant, et bien plus encore. Les développeurs sont déjà en train de saisir la promesse de l’informatique spatiale, et nous sommes impatients de voir ce qu’ils vont créer.

Étant donné que le lancement du Vision Pro concerne au départ les États-Unis, il y a un accent tout particulier sur les applications américaines. Mais nous savons qu’Apple travaille déjà avec des partenaires dans d’autres pays pour préparer le terrain. En France par exemple, Xavier Niel a révélé que Free travaille avec Apple sur une application. Il n’a pas dit quelle était l’app en question, mais il est fort possible que ce soit OQEE afin de regarder les chaînes de télévision depuis le casque.